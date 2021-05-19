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Музыка
Новости музыки
19 мая 21, 11:32
Украинская группа GO_A прошла в финал Евровидения
GO_A
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Украинская группа GO_A преодолела сито первого полуфинала Евровидения.
На арене Ahoy в Роттердаме коллектив оказался среди десятки финалистов. Многие зрители отметили, что вчерашний полуфинал был очень сильным – из 16 участников 12-13 реально выступили очень сильно. Ранее же были годы, когда на конкурс приезжали по 2-4 исполнителя с хорошими песнями, а все остальное было мусором…

Вчера вечером свои программы представляли участники песенного конкурса из 16 стран. Кроме украинцев, в финал вышли исполнители из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. Какое конкретно место заняла каждая из этих стран, не известно. Просто объявили десятку лучших. При этом украинцам пришлось понервничать, так как GO_A назвали последней.

Важно понимать, что на самом деле украинский коллектив был в лидерах, так как уже сегодня букмекеры резко повысили котировки GO_A. Теперь группа на 4-ом месте в их рейтинге, хотя была на 8-ом (до первой репетиции в Роттердаме она вообще не входила в 20-ку).

Отметим, второй полуфинал пройдет в четверг, 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.


Источник: https://real-vin.com/
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