Украинская группа GO_A прошла в финал Евровидения

На арене Ahoy в Роттердаме коллектив оказался среди десятки финалистов. Многие зрители отметили, что вчерашний полуфинал был очень сильным – из 16 участников 12-13 реально выступили очень сильно. Ранее же были годы, когда на конкурс приезжали по 2-4 исполнителя с хорошими песнями, а все остальное было мусором…





Вчера вечером свои программы представляли участники песенного конкурса из 16 стран. Кроме украинцев, в финал вышли исполнители из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. Какое конкретно место заняла каждая из этих стран, не известно. Просто объявили десятку лучших. При этом украинцам пришлось понервничать, так как GO_A назвали последней.





Важно понимать, что на самом деле украинский коллектив был в лидерах, так как уже сегодня букмекеры резко повысили котировки GO_A. Теперь группа на 4-ом месте в их рейтинге, хотя была на 8-ом (до первой репетиции в Роттердаме она вообще не входила в 20-ку).





Отметим, второй полуфинал пройдет в четверг, 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.



