Евровидение-2021: когда и где смотреть первый полуфинал

Отметим, что 16 мая прошла церемония открытия конкурса. Все участники из 39 стран прошлись по бирюзовой дорожке и дали интервью журналистам.





Прямая трансляция в Украине стартует в 22:00 по киевскому времени сразу на двух телеканалах – "СТБ" и "UA:Перший".





Напомним, что в первый день Евровидения будет выступать 16 стран, среди которых и Украина. Представители страны, группа Go_A исполнит свою конкурсную песню "Шум" под номером 15.



