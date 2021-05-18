Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.50
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
18 мая 21, 11:37
Евровидение-2021: когда и где смотреть первый полуфинал
Евровидение-2021
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первый полуфинал 65-того международного песенного конкурса Евровидение 2021 состоится 18 мая в Роттердаме, Нидерланды.
Отметим, что 16 мая прошла церемония открытия конкурса. Все участники из 39 стран прошлись по бирюзовой дорожке и дали интервью журналистам. 

Прямая трансляция в Украине стартует в 22:00 по киевскому времени сразу на двух телеканалах – "СТБ" и "UA:Перший".  

Напомним, что в первый день Евровидения будет выступать 16 стран, среди которых и Украина. Представители страны, группа Go_A исполнит свою конкурсную песню "Шум" под номером 15. 

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Амстердам отказался от Евровидения-2020
Евровидение 2020: названы два города-претендента
Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме
Победители Нацотбора: биография Go_A
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей