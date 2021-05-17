Евровидение-2021 стартовало в Роттердаме (ВИДЕО)

Участники из 39 стран мира прошлись по бирюзовой дорожке и дали краткое интервью журналистам.





О том, как это проходило можно ознакомиться на официальном YouTube-канале мероприятия.





Первый полуфинал конкурса начнется 18 мая в 22:00 по киевскому времени, в Украине его будут транслировать СТБ и UА:Перший.





Нашу страну на "Евровидении" будет представлять группа Go_A, которая привезла в Нидерланды песню "Шум". Выступать они будут под номером 15.





Как сообщалось ранее, по данным опроса на официальном сайте мероприятия, в фаворитах находятся представители Франции, Мальты и Швейцарии. Украина в нем занимает лишь 14 место.





Несмотря на это, видео первой репетиции Go_A вошло в топ-5 самых просматриваемых на YouTube среди остальных претендентов.



