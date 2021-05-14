Atlas Weekend 2021 в Киеве: названы первые музыканты

Организаторы музыкального фестиваля назвали первых исполнителей, которые будут выступать на территории ВДНГ в Киеве.





Полный лайнап пока не сообщается. Со временем обещают больше анонсов.





Мероприятия будут проходить при соблюдении всех действующих карантинных ограничений и противоэпидемических правил. Количество билетов ограничено.





Первыми участниками Atlas Weekend Friends Edition в этом году стали:





легендарный британский диджей Fatboy Slim;

латвийская рок-группа Brainstorm;

украинская рок-группа The Hardkiss;

украинская фанк-, хип-хоп- и рок-группа "Бумбокс";

проект Сергея Михалка "Ляпис-98";

панк-рокеры "Порнофильмы".





Продажа билетов начнется с понедельника 17 мая. Также будет возможность обменять прошлогодние билеты на фестиваль обновленного формата. Либо можно оставить их на Atlas Weekend -2022.



