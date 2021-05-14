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14 мая 21, 12:44
Atlas Weekend 2021 в Киеве: названы первые музыканты
Организаторы музыкального фестиваля назвали первых исполнителей, которые будут выступать на территории ВДНГ в Киеве.
Полный лайнап пока не сообщается. Со временем обещают больше анонсов.
Мероприятия будут проходить при соблюдении всех действующих карантинных ограничений и противоэпидемических правил. Количество билетов ограничено.
Первыми участниками Atlas Weekend Friends Edition в этом году стали:
легендарный британский диджей Fatboy Slim;
латвийская рок-группа Brainstorm;
украинская рок-группа The Hardkiss;
украинская фанк-, хип-хоп- и рок-группа "Бумбокс";
проект Сергея Михалка "Ляпис-98";
панк-рокеры "Порнофильмы".
Продажа билетов начнется с понедельника 17 мая. Также будет возможность обменять прошлогодние билеты на фестиваль обновленного формата. Либо можно оставить их на Atlas Weekend -2022.
Источник: https://gloss.ua/