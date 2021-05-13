В Киеве вручили музыкальную премию Yuna

Десятая награда вручалась в 18 номинациях.





Лучшей песней на иностранном языке была признана композиция Верки Сердючки Make It Rain Champagne. Композиция вошла в прошлогодний мини-альбом артистки Sexy, полностью написанный на английском.





Статуэтку за лучший электронный хит получил дуэт Tvorchi. Жюри отметило их трек Bonfire, с которым Андрей и Джеффри соревновались на нацотборе на Евровидение в 2020 году.





Звание «Лучшая исполнительница» досталось рэперше Alyona Alyona, чья слава простирается далеко за пределы Украины.





Лучшим эстрадным хитом была признана песня экс-коллеги Алены по хип-хоп сцене Олега Кензова под названием «По кайфу».





Вторую статуэтку Tvorchi завоевали как «Лучшая поп-группа».





Аналогичную награду, но в рок-категории завоевали The Hardkiss.





При этом фронтвумен команды Юлия Санина разделила с Тиной Кароль награду за лучший дуэт либо коллаборацию. Жюри отметило их саундтрек к фильму «Преданная», песню «Вільна».





Открытием года стала первая подопечная продюсерского центра Дмитрия Монатика, певица Lida Lee.





Статуэтку за лучший клип унесли хип-хоперы «ТНМК» за свою видеоработу «Історія України за 5 хвилин».





Лучшим исполнителем стал Monatik.





Премию за лучший альбом также получили Tvorchi за свою пластинку 13 waves. Таким образом они собрали три награды на одной церемонии.





Вторую награду за трек «Вільна» получили и Санина с Кароль. На сей раз это была Yuna за лучшую песню к фильму.





Две статуэтки пришлось вручать в категории «Лучший менеджмент артиста». Тут победу разделили Егор Кирьянов, представляющий The Hardkiss, и Ирина Монатик, которая управляет делами Monatik.





За лучшее шоу жюри отметило программу «Акустика» The Hardkiss.





Специальную премию за вклад в музыкальную индустрию унесла Тина Кароль. Артистка как раз отметила 15-летие на сцене.





Лучшим артистом в «другом формате» стали DakhaBrakha, также приносящие стране славу за рубежом.





Награду за лучшую песню унес домой Артем Пивоваров. Статуэткой был отмечен его хит «Дежавю».



