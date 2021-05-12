The Hardkiss стали продюсерами молодой певицы Yarima

Юлия Санина и Вал Бебко оттачивали текст и мелодию, а также занимались аранжировками для дебютной песни.





Под псевдонимом Yarima выступает Мария Коваленко. В 17 лет девушка стала победительницей масштабного диджитал-конкурса группы The Hardkiss и Pepsi. В конкурсе PepsiMusicStar приняли участие более 1500 музыкантов, но победу одержала девочка из небольшого городка Карловка Полтавской области.





Маша показала себя не только как интересная вокалистка, но и как автор песен. Именно такого артиста и искали судьи конкурса и будущие продюсеры – Юлия Санина и Вал Бебко. Девушка прошла все этапы проекта и вместе с победой получила призы — сотрудничество с The Hardkiss в создании миниальбома, съемки клипа и возможность выступления на разогреве у The Hardkiss на юбилейном шоу «Десять» на НСК «Олимпийский».





«Yarima – это смесь гитарной и легкой электронной музыки. Маша — очень интересная девочка с гитарой в руках. Песню «О нас» Маша написала в 15 лет, и у нас с Валом были минимальные правки по тексту и мелодии этой композиции. Работая над аранжировками для будущих песен Маши, мы постарались максимально сохранить авторскую стилистику», — говорит Юлия Санина.





«Yarima – это интеллектуальные тексты юной девушки, «завернутые» в понятную форму. Ее легко и приятно слушать, но советую вам максимально вникать в истории, которые она рассказывает. В текстах Маши много актуального и важного. То, о чем стоит задуматься», — добавляет продюсер Юлия.





Сингл «О нас» — история об изнанке, темных уголках человеческой души. «Люди вокруг все больше и больше уходят в негатив, живут в предубеждениях, навязывая свои взгляды другим. Мы и есть эти люди, которые в спешке жизни думают только о себе, — рассказывает Маша. — Возможно ли изменить этот мир?! Не факт, но всем нам нужно остановиться и задуматься «о нас» — одному точно не отыскать этот свет».



