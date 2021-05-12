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12 мая 21, 12:10
Трейлер фильма «Легенда о зеленом рыцаре»
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В сети появился трейлер фильма «Легенда о зелёном рыцаре» от режиссера Дэвида Лоури.
Фильм основан на поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Проект Лоури расскажет о том, как таинственный Зеленый рыцарь предложил жителям Камелота странное пари. Его предложение принял сэр Гавейн. И хотя юный герой отрубил голову Зеленому рыцарю, тот оказался жив.

Середи звезд фильма — Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон.

Премьера «Легенды о зеленом рыцаре» состоится в июле 2021 года.


Источник: https://skeptik.com.ua/
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