Трейлер фильма «Легенда о зеленом рыцаре»

Фильм основан на поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Проект Лоури расскажет о том, как таинственный Зеленый рыцарь предложил жителям Камелота странное пари. Его предложение принял сэр Гавейн. И хотя юный герой отрубил голову Зеленому рыцарю, тот оказался жив.





Середи звезд фильма — Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон.





Премьера «Легенды о зеленом рыцаре» состоится в июле 2021 года.



