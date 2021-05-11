Евровидение 2021: Украина уверенно приближается к лидерам

После того как украинцы Go_A на днях представили свою песню "Шум" (Shum) на "прогоне", они резко взлетели в рейтинге букмекеров. А сегодня, 11 мая, приблизились к лидерам еще на одну ступень.





Об этом сообщает ресурс eurovisionworld.









Вчера Go_A замыкали десятку, а сегодня они поднялись на девятую позицию, вытеснив представителей Швеции.





Первое место уверенно занимает француженка Barbara Pravi с песней Voilà, на второй позиции - певица из Мальты Destiny (Je Me Casse), а на третьей - Gjon's Tears (Tout l’Univers).





Солистка Екатерина Павленко будет "зажигать" в ярком образе. На ней во время репетиции был черный кожаный топ и длинная юбка из легкой ткани такого же цвета. Ярко-зеленая пушистая шуба подчеркивает образ украинки.





Евровидение 2021 будет проходить в нидерландском городе Роттердам с 18 по 22 мая. Участники представят свои песни на грандиозной сцене Ahoy Arena.



