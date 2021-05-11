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Музыка
Новости музыки
11 мая 21, 11:43
Евровидение 2021: Украина уверенно приближается к лидерам
Go_A
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Евровидение 2021 скоро стартует в Роттердаме, а пока что участники показывают свои номера на репетициях.
После того как украинцы Go_A на днях представили свою песню "Шум" (Shum) на "прогоне", они резко взлетели в рейтинге букмекеров. А сегодня, 11 мая, приблизились к лидерам еще на одну ступень.

Об этом сообщает ресурс eurovisionworld.


 
Вчера Go_A замыкали десятку, а сегодня они поднялись на девятую позицию, вытеснив представителей Швеции.

Первое место уверенно занимает француженка Barbara Pravi с песней Voilà, на второй позиции - певица из Мальты Destiny (Je Me Casse), а на третьей - Gjon's Tears (Tout l’Univers).

Солистка Екатерина Павленко будет "зажигать" в ярком образе. На ней во время репетиции был черный кожаный топ и длинная юбка из легкой ткани такого же цвета. Ярко-зеленая пушистая шуба подчеркивает образ украинки.

Евровидение 2021 будет проходить в нидерландском городе Роттердам с 18 по 22 мая. Участники представят свои песни на грандиозной сцене Ahoy Arena.


Источник: https://www.rbc.ua/
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