Группа Go_A отправилась на Евровидение 2021

О старте вояжа с киевского аэропорта «Борисполь» рассказали сами музыканты в Instagram.





Группа Go_A опубликовала видео из воздушной гавани. Артисты взяли с собой флаг Украины на конкурс, и перед отправлением в рейс позировали с ним возле большого баннера с лого Евровидение-2021, слали поклонникам воздушные поцелуи (даже через маски), «игрались» с чемоданами на колесиках, махали рукой на прощание.





«Мы отправляемся в Роттердам», — лаконично подписали кадры музыканты.













В воскресенье у Go_A запланирована первая репетиция на сцене Ahoy Arena, которую недавно представили организаторы мероприятия.





Представители Украины будут выступать в первом полуфинале со своей конкурсной песней «Шум» 18 мая. Кстати, клип украинцев на композицию уже вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения.





В сети поклонники группы Go_A желают им замечательной дороги, лучшего выступления и возвращения домой с победой.





Удачи!

Счастливого пути! Удачи вам в Роттердаме! Гордимся.

Только вперед к победе!

Удачи! Хорошо пошуметь.

Ну все! Держу за вас кулачки.

Успеха, мы с вами!

С Богом, вперед к победе, держим кулачки за вас!



