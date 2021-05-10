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Музыка
Новости музыки
10 мая 21, 12:14
Группа Go_A отправилась на Евровидение 2021
Go_A
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Украинская группа Go_A отправилась в Нидерланды в Роттердам для участия в конкурсе Евровидение 2021, которое состоится на Ahoy Arena, где уже сегодня первые конкурсанты будут на репетициях оттачивать номера.
О старте вояжа с киевского аэропорта «Борисполь» рассказали сами музыканты в Instagram.

Группа Go_A опубликовала видео из воздушной гавани. Артисты взяли с собой флаг Украины на конкурс, и перед отправлением в рейс позировали с ним возле большого баннера с лого Евровидение-2021, слали поклонникам воздушные поцелуи (даже через маски), «игрались» с чемоданами на колесиках, махали рукой на прощание.

«Мы отправляемся в Роттердам», — лаконично подписали кадры музыканты.



В воскресенье у Go_A запланирована первая репетиция на сцене Ahoy Arena, которую недавно представили организаторы мероприятия.

Представители Украины будут выступать в первом полуфинале со своей конкурсной песней «Шум» 18 мая. Кстати, клип украинцев на композицию уже вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном YouTube-канале Евровидения.

В сети поклонники группы Go_A желают им замечательной дороги, лучшего выступления и возвращения домой с победой.

Удачи!
Счастливого пути! Удачи вам в Роттердаме! Гордимся.
Только вперед к победе!
Удачи! Хорошо пошуметь.
Ну все! Держу за вас кулачки.
Успеха, мы с вами!
С Богом, вперед к победе, держим кулачки за вас!

Источник: https://newsyou.info/
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