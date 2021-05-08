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Музыка
Новости музыки
8 мая 21, 13:50
Группа Coldplay выпустила новый трек «Higher Power»
Coldplay
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Группа Coldplay выпустила новый трек «Higher Power» и сопроводительное музыкальное видео к нему.
В ролике музыканты исполняют песню на открытой площадке за домами возле строительных контейнеров, а перед ними танцуют голограммы инопланетян.

Продюсером трека выступил Макс Мартин, которого участники команды назвали «подлинным чудом вселенной». Премьера песни состоялась на специальном канале связи с МКС, где впервые была представлена «внеземная передача».

11 мая Coldplay будут открывать своим выступлением церемонию вручения Brit Awards на O2 Arena в Лондоне.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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