Группа Coldplay выпустила новый трек «Higher Power»

В ролике музыканты исполняют песню на открытой площадке за домами возле строительных контейнеров, а перед ними танцуют голограммы инопланетян.





Продюсером трека выступил Макс Мартин, которого участники команды назвали «подлинным чудом вселенной». Премьера песни состоялась на специальном канале связи с МКС, где впервые была представлена «внеземная передача».





11 мая Coldplay будут открывать своим выступлением церемонию вручения Brit Awards на O2 Arena в Лондоне.



