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Музыка
Новости музыки
8 мая 21, 13:47
Rag’n Bone Man выпустил новый альбом (АУДИО)
Rag’n Bone Man
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Rag’n Bone Man выпустил 7 мая 2021 года свой новый альбом «Life By Misadventure».
Во вторую студийную пластинку британского исполнителя вошли 15 песен, включая недавний дуэт с Pink «Anywhere Away From Here».

- Этот альбом - честное отражение моей жизни до сих пор, - написал музыкант в соцсетях. - Я вложил в эту пластинку все, что у меня есть, и я люблю ее всем сердцем. Надеюсь, что вы тоже ее полюбите!

11 мая Rag’n Bone Man выступит на церемонии вручения Brit Awards 2021, летом планирует появиться на нескольких фестивалях, а на октябрь-ноябрь запланирован его тур по городам Великобритании с финальным концертом в зале Eventim Apollo в Лондоне 6 ноября.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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