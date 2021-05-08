Rag’n Bone Man выпустил новый альбом (АУДИО)

Во вторую студийную пластинку британского исполнителя вошли 15 песен, включая недавний дуэт с Pink «Anywhere Away From Here».





- Этот альбом - честное отражение моей жизни до сих пор, - написал музыкант в соцсетях. - Я вложил в эту пластинку все, что у меня есть, и я люблю ее всем сердцем. Надеюсь, что вы тоже ее полюбите!





11 мая Rag’n Bone Man выступит на церемонии вручения Brit Awards 2021, летом планирует появиться на нескольких фестивалях, а на октябрь-ноябрь запланирован его тур по городам Великобритании с финальным концертом в зале Eventim Apollo в Лондоне 6 ноября.



