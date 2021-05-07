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Музыка
Новости музыки
7 мая 21, 12:10
Украинский композитор получил голливудскую премию
Тарас Куценко
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Украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом Blastoff – голливудской премии, которая присуждается за достижения в области музыкального искусства, кинематографии и телевидения.
Музыкант был отмечен в номинации «Лучшая песня или музыка для ещё не завершенного или не выпущенного фильма» за сингл BazaArt (All be fine). Его Тарас Куценко записал совместно с китайским оркестром «Чжанцзяцзе», в котором также играют украинские артисты.

Церемония награждения состоится 29 мая в США, но присутствовать на ней композитор не сможет. «Из-за известных эпидемических ограничений у меня не получится приехать на вручение премии, но я счастлив поблагодарить всех, кто причастен к этой награде. Очень хочется, чтобы наши были не только везде, но и у себя в стране – счастливые и процветающие», – прокомментировал победу Тарас Куценко.



Источник: https://insider.ua/
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