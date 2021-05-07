Украинский композитор получил голливудскую премию

Музыкант был отмечен в номинации «Лучшая песня или музыка для ещё не завершенного или не выпущенного фильма» за сингл BazaArt (All be fine). Его Тарас Куценко записал совместно с китайским оркестром «Чжанцзяцзе», в котором также играют украинские артисты.





Церемония награждения состоится 29 мая в США, но присутствовать на ней композитор не сможет. «Из-за известных эпидемических ограничений у меня не получится приехать на вручение премии, но я счастлив поблагодарить всех, кто причастен к этой награде. Очень хочется, чтобы наши были не только везде, но и у себя в стране – счастливые и процветающие», – прокомментировал победу Тарас Куценко.











