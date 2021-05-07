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Музыка
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7 мая 21, 11:51
Alyosha анонсировала два концерта во Львове
Alyosha
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Известная украинская певица Alyosha имеет достаточно широкую аудиторию поклонников.
В своем Instagram звезда рассказала, что вскоре приедет с концертом во Львов, поэтому приглашает всех своих фанов прийти.

При этом Alyosha призналась, что уже очень соскучилась по сцене, и по атмосфере концертов, поэтому надеется, что придет много ее фанатов.

"Привет Львов. Наконец мы скоро доберемся и до вас. Именно это произойдет 8 мая. Мы отыграем два концерта в Центре Довженко. Первый начнется в 16:00, второй в 19:00. Я очень жду нашей встречи, я невероятно соскучилась. За музыкой, за вами по вашим голосам, споем все наши хиты, новенькое вам привезем. Приходите, я надеюсь нас будет много", - отметила Alyosha.



Источник: https://lviv.znaj.ua/
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