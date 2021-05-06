Пинк стала «Иконой» Billboard Muisic Awards

41-летняя певица является юбилейным, десятым, получателем этого звания и самым молодым из всех. Ранее Icon Award удостаивались Стиви Уандер, Принц, Нил Даймонд, Гарт Брукс, Шер, Селин Дион, Джанет Джексон, Мэрайя Кери и др.





- Маленькой девочкой я мечтала стать певицей и делиться своей музыкой со всем миром, - заявила Пинк. – Но и представить себе не могла, что получу эту награду. Я очень благодарна и счастлива!





Как и положено лауреату, Пинк представит небольшой сет из своих песен на церемонии, где не выступала пять лет. Полный список артистов, которые примут участие в концерте, пока не объявлен. Вести шоу будет Ник Джонас.



