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Музыка
Новости музыки
6 мая 21, 11:23
Пинк стала «Иконой» Billboard Muisic Awards
Пинк
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Пинк стала очередным обладателем почетной награды «Икона» (Icon Award), которую ей вручат на церемонии Billboard Muisic Awards 23 мая 2021 года.
41-летняя певица является юбилейным, десятым, получателем этого звания и самым молодым из всех. Ранее Icon Award удостаивались Стиви Уандер, Принц, Нил Даймонд, Гарт Брукс, Шер, Селин Дион, Джанет Джексон, Мэрайя Кери и др.

- Маленькой девочкой я мечтала стать певицей и делиться своей музыкой со всем миром, - заявила Пинк. – Но и представить себе не могла, что получу эту награду. Я очень благодарна и счастлива!

Как и положено лауреату, Пинк представит небольшой сет из своих песен на церемонии, где не выступала пять лет. Полный список артистов, которые примут участие в концерте, пока не объявлен. Вести шоу будет Ник Джонас.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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