Песня Макса Барских стала саундтреком к украинскому фильму

Макс Барских является одним из самых популярных украинских исполнителей на сегодняшний день. Он выпускает хит за хитом и давно заслужил расположение и сердца аудитории. Не удивительно, что треки артиста выбирают саундтреками для фильмов.





Так, песня Туманы, вышедшая в 2016-м году и ставшая поворотным событием в жизни музыканта, приобретает новую форму. Теперь - в качестве одного из основных саундтреков фильма-призера Венецианского кинофестиваля Плохие дороги, который уже успел стать международной сенсацией до выхода на большой экран. В украинский прокат лента выходит 20 мая.





"Я научился писать песни и отпускать их. Так здорово слышать их из уст слушателей, видеть на большом экране - наблюдать за их самостоятельной жизнью во всевозможных формах и проявлениях", - комментирует Барских.



