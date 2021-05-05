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Музыка
Новости музыки
5 мая 21, 11:43
Песня Макса Барских стала саундтреком к украинскому фильму
Макс Барских
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Хит украинского исполнителя Макса Барских "Туманы" выбрали саундтреком для фильма "Плохие дороги", который презентовали на Венецианском кинофестивале.
Макс Барских является одним из самых популярных украинских исполнителей на сегодняшний день. Он выпускает хит за хитом и давно заслужил расположение и сердца аудитории. Не удивительно, что треки артиста выбирают саундтреками для фильмов.

Так, песня Туманы, вышедшая в 2016-м году и ставшая поворотным событием в жизни музыканта, приобретает новую форму. Теперь - в качестве одного из основных саундтреков фильма-призера Венецианского кинофестиваля Плохие дороги, который уже успел стать международной сенсацией до выхода на большой экран. В украинский прокат лента выходит 20 мая.

"Я научился писать песни и отпускать их. Так здорово слышать их из уст слушателей, видеть на большом экране - наблюдать за их самостоятельной жизнью во всевозможных формах и проявлениях", - комментирует Барских.

Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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