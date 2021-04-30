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30 апреля 21, 10:38
Известно число допущенных на Евровидение зрителей
Евровидение
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Организаторы 65-го Евровидения, которое пройдет в этом году на фоне пандемии в Нидерландах, заявили, что на конкурс будут допущены максимум 3,5 тысячи зрителей.
Соответствующее заявление обнародовано в четверг, 29 апреля.

"Максимум 3,5 тысячи зрителей будут допущены в концертный зал Ahoy в Роттердаме, что составляет 20% его вместимости. Билеты будут доступны только для тех, кто успешно их купил в 2020 году. Продажи для широкой публики не будет", - говорится в объявлении.

Так, зрители получат допуск на шесть репетиций Евровидения, полуфинал и финал.

При этом в оргкомитете перечислили требования для публики:

- отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не ранее чем за сутки до начала мероприятия;

- повторное тестирование в течение пяти последующих дней;

- обязательное ношение маски.

Отметим, юбилейный конкурс Евровидение должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако в марте прошлого года было принято решение отложить конкурс из-за пандемии. Финал Евровидения-2021 намечен на 22 мая.

Источник: https://novosti-n.org/
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