Вслед за Тиной Кароль "Голос країни" покидает MONATIK

В воскресенье, 25 апреля, состоялся финал шоу "Голос країни-11", в котором Тина Кароль сообщила об уходе с проекта. Певица занимала кресло восемь лет и даже сказала, кому бы хотела его передать. Теперь прощальный пост написал и MONATIK.





В Instagram артист разместил публикацию со словами благодарности для команды проекта, тренеров и своего подопечного.





Тема Паучек, горжусь тобой, ты — мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится! Благодарю за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!

написал Дмитрий Монатик.





В комментариях поклонники остались в недоумении из-за того, что певец решил попрощаться с популярным шоу, поблагодарив его за свой вклад в проект.





Свою реакцию на сообщение MONATIK оставил и его подопечный:





Дякую за дорогоцінний час, який дали, за досвід! Я обов‘язково використаю в своїй творчості,

написал финалист "Голосу країни-11".



