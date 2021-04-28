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28 апреля 21, 13:03
Вслед за Тиной Кароль "Голос країни" покидает MONATIK
В воскресенье, 25 апреля, состоялся финал шоу "Голос країни-11", в котором Тина Кароль сообщила об уходе с проекта. Певица занимала кресло восемь лет и даже сказала, кому бы хотела его передать. Теперь прощальный пост написал и MONATIK.
В Instagram артист разместил публикацию со словами благодарности для команды проекта, тренеров и своего подопечного.
Тема Паучек, горжусь тобой, ты — мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится! Благодарю за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!
написал Дмитрий Монатик.
В комментариях поклонники остались в недоумении из-за того, что певец решил попрощаться с популярным шоу, поблагодарив его за свой вклад в проект.
Свою реакцию на сообщение MONATIK оставил и его подопечный:
Дякую за дорогоцінний час, який дали, за досвід! Я обов‘язково використаю в своїй творчості,
написал финалист "Голосу країни-11".
Источник: https://glamurchik.tochka.net/