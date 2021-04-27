Позитив заявил о старте сольной карьеры

Украинский музыкант Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) заявил о старте сольной карьеры. Артист также является участником группы Mozgi, но помимо этого планирует выступать и самостоятельно.





В интервью в программе "Зірковий шлях" Алексей признался, что много времени проводит на студии, где создает репертуар для будущего проекта. Отметим, что больше года назад распалась популярная группа "Время и Стекло", солистами которой был Позитив и Надя Дорофеева. Девушка уже начала покорять публику сольным творчеством и даже представила первый альбом, теперь же настало время и для артиста.





Будет сольная карьера. Я надеюсь, что она удастся. Есть очень много материала, который уже был написан,

отметил Позитив.





После завершения успешного проекта "Время и Стекло", после 10 лет работы в нем, Алексей Завгородний продолжил свою деятельность в группе Mozgi, а недавно выпустил трек с Мишель Андраде, который стал саундтреком к одноименному сериалу "100 тысяч минут".



