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Музыка
Новости музыки
25 апреля 21, 11:44
Украинская группа KAZKA презентовала давно обещанный клип
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Группа наконец представила долгожданное мистическое видео на песню "М’ята".
Украинская группа KAZKA презентовала давно обещанный мистический клип на песню "М’ята", которая вышла на прошлой неделе. Ролик появился на ютуб-канале группы, также музыканты сообщили об этом в своем  Instagram.

Когда-то очень давно мир людей и мир волшебства мирно сосуществовали. Магия не была чужда людям, а волшебные существа их не пугали...
С этих слов начинается сказочная история, которую рассказывает вокалистка группы Александра Зарицкая.

В ролике мальчик в супермаркете находит очки дополненной реальности, с помощью которых попадает в мир эльфов, русалок и других мистических существ.

Параллельно в клипе в супермаркете с тележкой прогуливается главная героиня, поющая о первой любви и поцелуях с мятой, которые также уносят ее из реальности в таинственные лабиринты любовного плена.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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