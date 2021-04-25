Украинская группа KAZKA презентовала давно обещанный клип

Украинская группа KAZKA презентовала давно обещанный мистический клип на песню "М’ята", которая вышла на прошлой неделе. Ролик появился на ютуб-канале группы, также музыканты сообщили об этом в своем Instagram.





Когда-то очень давно мир людей и мир волшебства мирно сосуществовали. Магия не была чужда людям, а волшебные существа их не пугали...

С этих слов начинается сказочная история, которую рассказывает вокалистка группы Александра Зарицкая.





В ролике мальчик в супермаркете находит очки дополненной реальности, с помощью которых попадает в мир эльфов, русалок и других мистических существ.





Параллельно в клипе в супермаркете с тележкой прогуливается главная героиня, поющая о первой любви и поцелуях с мятой, которые также уносят ее из реальности в таинственные лабиринты любовного плена.



