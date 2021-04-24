5:45: Джамала выпустила новый альбом

Известная певица Джамала выпустила новый альбом "5:45" всего через шесть недель после предыдущей работы "МИ". Певица решила вновь порадовать своих поклонников и презентовала песни, накопленные за более чем двух летний период. Так, в альбом вошла композиция "Сміюсь і плачу", записанная с саундпродюсером Иваном Клименко на Бали в марте 2019-го, и дуэт со звездой украинского хип-хопа alyona alyona “Жалі”, а также совместные треки с электронными музыкантами Koloah и Vakula.





В альбоме “5:45” я продолжаю изучать мир человеческих эмоций. Он о взгляде внутрь себя. В нём есть немного меланхолии, немного печали, душевное состояние, когда ты просто воспринимаешь всё, как есть, и понимаешь, что ничего нельзя изменить. Мне кажется, многим “5:45” будет созвучен в эмоциональном плане. Кто-то, чтобы разобраться в себе, ходит к психологам, менторам, коучам. Мне же в этом помогает написание песен. Когда пишу музыку, тексты, мелодию, ритм — я будто хожу к своим слушателям в гости и рассказываю обо всем, что меня тревожит,

поделилась Джамала.



