Звезда MONATIK выпустила клип: Nino Basilaya — "Полетели"

Пока мы думаем о том, как проведем лето после карантина, подопечная MONATIK Corporation Nino Basilaya своим новым клипом помогает пофантазировать. Видео на песню "Полетели", режиссером которого выступила Таню Муиньо, наилучшим образом репрезентует новый творческий период певицы. Расцветая в дебютной работе "Словно цветы", прекрасная и нежная Nino раскрылась нам, как лирическая личность. В "Полетели" юная артистка знакомит нас с новыми гранями своего характера и показывает шипы.





Все эти творческие эксперименты не менее эффектно подчеркиваются языком танца в исполнении Nino Basilaya и многочисленной массовки закрытой рэп-рейв тусовки. Съемки проходили в знаменательном для команды MONATIK Corporation городе — Одессе и что примечательно — в первый день нового года жизни Nino. Работа ждала своего идеального времени, и вот оно пришло.





Титульную строчку сингла "Полетели" артистка запремьерила неделей ранее на своей страничке в TikTok, где она уже успела стать прекрасной базой идей для новых челленджей молодежи. В новой песне, начиная с вокального интро, чувствуется легкий танцевальный вайб таких долгожданных дискотек. Песню спродюсировал MONATIK на своей студии саунд-дизайна "Звучит Production".





Действие музыкального видео, представленного одновременно с синглом, разворачивается в арт-клубе Одессы, куда может попасть далеко не каждый — концептуальное пространство, где девушка становится главной героиней вечера. В объектив камеры за Nino наблюдал талантливейший Никита Кузьменко.





Мне все равно, я сегодня горю танцами. Ведь в музыке так много света! Искренне считаю, что мы не должны отвлекаться на плохие новости. Проживать, наслаждаясь каждым подаренным мгновением. Мы же и есть то пламя, которое пробуждает все вокруг себя. Мы сами создатели своего настроения и образа жизни, так что полетели...!!!

делится Nino Basilaya.





В данном видео, режиссером которого стала знаменитая клипмейкерка Таню Муиньо (известна своими работами для MONATIK, Кэти Перри, Cardi B, ROSALIA, Lil Nas, Скриптонит и другие). Nino решается и на смелые эксперименты с образом, демонстрирует нам галерею трендов этого года: "ядерная" химическая завивка, мелкие "бублики" из волос и ядовитые неоновые краски в образах. Nino влюбляет в себя и становится не только голосом молодого поколения, но и его ролевой фигурой.





Словно пасхалка, на несколько секунд в клипе появляются VIP-гости дискотеки. Ими стали друзья Nino по музыкальной корпорации — MONATIK и Lida Lee. Креатор и продюсер артисток в сотрудничестве с режиссером известны нам своей любовью к сюжетным отсылкам между работами. В данном видео появление любимого миллионами артиста и восходящая звезда современного шоу-бизнеса олицетворяют стертые грани между разными поколениями музыкантов.



