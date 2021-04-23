Morcheeba выпустила новый сингл и клип «Killed Our Love»

Группа Morcheeba выпустила 21 апреля 2021 года новый сингл и клип «Killed Our Love». Он является своеобразным продолжением их предыдущей видеоработы «The Moon» и снят тем же режиссером Мартином Дж. Пикерингом. В ролике музыканты поют в таинственном лесу, а солистка Скай Эдвардс бродит в плаще среди деревьев и встречает сначала мальчика с гитарой и головой волка, а затем и целую стаю волков-оборотней в плащах.





InterMedia напоминает, что обе песни войдут в новый альбома Morcheeba «Blackest Blue», релиз которого состоится 14 мая.



