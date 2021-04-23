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Музыка
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22 апреля 21, 11:14
Morcheeba выпустила новый сингл и клип «Killed Our Love»
Morcheeba
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Morcheeba спели в лесу с волками.
Группа Morcheeba выпустила 21 апреля 2021 года новый сингл и клип «Killed Our Love». Он является своеобразным продолжением их предыдущей видеоработы «The Moon» и снят тем же режиссером Мартином Дж. Пикерингом. В ролике музыканты поют в таинственном лесу, а солистка Скай Эдвардс бродит в плаще среди деревьев и встречает сначала мальчика с гитарой и головой волка, а затем и целую стаю волков-оборотней в плащах.

InterMedia напоминает, что обе песни войдут в новый альбома Morcheeba «Blackest Blue», релиз которого состоится 14 мая. 


Источник: https://www.intermedia.ru/
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