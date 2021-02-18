Беларусь намерены отстранить от участия в “Евровидении”

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Беларуси участвовать международном вокальном состязании “Евровидение”. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается на сайте парламентария.

По ее словам, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с государственной телерадиокомпанией Беларуси, поскольку ее глава Иван Эйсмонт уже находится под санкциями ЕС. Она намерена обратиться с письмом в EBU и собирает подписи под ним.



В заявлении Карлсбро пишет, что уже более 100 сотрудников компании были уволены, некоторые находятся в тюрьме.



Евровидение - конкурс, призванный объединить европейские страны. По словам Карлсбро, государственная телекомпания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, не может принимать участие в конкурсе.

Третий пакет санкций Евросоюза против руководства Беларуси был принят 17 декабря. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также семь юрлиц, в том числе Минский завод колесных тягачей и Белтехэкспорт.

Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа и победу Александра Лукашенко. Также санкции являются ответом на массовое насилие со стороны белорусских силовиков по отношению к протестующим и преследование оппозиции. Лукашенко считает, что выборы прошли по закону, а действия силовиков не вышли за рамки допустимого.

Напомним, по прогнозам букмекеров, опубликованным на официальном сайте Евровидения, фаворитами конкурса являются Литва, Исландия и Болгария.

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Ранее сообщалось, что организаторы музыкального конкурса Евровидение исключили привычный для всех формат проведения мероприятия в 2021 году.