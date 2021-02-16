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Музыка
Новости музыки
16 февраля 21, 08:02
Умер народный артист Украины Анатолий Бойко
Анатолий Бойко
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Артист исполнил десятки ведущих партий в известных спектаклях.

Солист Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Украины Анатолий Бойко скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.

- С грустью сообщаем, что сегодня на 76-м году ушел из жизни Анатолий Иванович Бойко - народный артист Украины, выдающийся оперный певец. С 1972 года - солист Одесского театра оперы и балета. За четыре десятилетия Анатолий Иванович исполнил все ведущие басовые партии, о которых только может мечтать певец, - отметили в театре.

Как указано в сообщении, выдающийся певец до последнего продолжал преданно служить искусству, радуя публику своим блестящим талантом.

Анатолий Бойко родился в Чугуеве Харьковской области, в 1974 году окончил Одесскую консерваторию. В1972-м стал солистом Одесского театра оперы и балета. В том же году Бойко стал обладателем первой премии Всесоюзного конкурса вокалистов им. Михаила Глинки, лауреатом ІІІ премии международного конкурса им. Петра Чайковского.

Бойко известен поклонникам искусства как исполнитель ведущих партий ряда известных спектаклей, среди которых: опера "Трубадур" Джузеппе Верди, одноименная опера "Хованщина" Модеста Мусоргского, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Моцарт и Сальери", "Иоланта", "Орлеанская дева" Петра Чайковского, "Фауст" Шарля Гуно и десятках других постановках.

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