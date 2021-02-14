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Музыка
Новости музыки
13 февраля 21, 21:09
Новый клип Тины Кароль "Скандал" произвел фурор. Фото, Видео
Тина Кароль
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Cпециально для съемок клипа Кароль похудела на шесть килограммов.
Новый клип Тины Кароль на трек Скандал (первый сингл из ее будущего альбома) попал в тренды YouTube. На момент написания заметки он находится на первом месте во вкладке Тренды и набрал свыше одного миллиона просмотров.



В клипе Кароль исполняет почти акробатические номера и даже становится на мостик. Для съемок певица выбрала черный комбинезон украинского бренда TTSWTRS, стоимостью восемь тысяч гривен, который выгодно подчеркнул ее фигуру.



Режиссером клипа выступил израильтянин Indy Hait. В Сети поклонники восхищаются видеоработой. А сама Кароль называет песню новым витком в карьере и своеобразным женским манифестом.





Источник: /life.nv.ua/
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