Новый клип Океана Ельзи за день посмотрели сто тысяч человек

Утром 12 февраля Святослав Вакарчук и группа "Океан Ельзи" выложили в своих соцсетях новый клип на песню "Без Тебе Мене Нема" и к вечеру может подводить первые итоги. Музыканты должны быть довольны: мультяшная история про котиков зашла хорошо: к исходу пятницы только на Youtube премьеру посмотрели почти 100 тысяч человек.

Возможно, эта идея родилась у группы в тот день, когда в студию к музыкантам ОЕ в гости пришел котик. Возможно, нет. возможно, первые строки новой песни "там, де нас нема, в минулому житті"- это отсыл к одной из первых песен, с которой "Океан" прославился "в прошлой жизни" - "Там де нас нема". Возможно, нет. Возможно, прообразом котика-девочки является Ляля Фонарева. Возможно, нет. Это пока лишь предположения, которые невозможно проверить, поскольку группа о новой песни пока мало что рассказывала на словах.

Пока понятно, что это первый в истории ОЕ анимационный клип, а кроме того, по признанию лидера группы, возможно, самый танцевальный хит.

- Наверное, это самый танцевальная трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео "Океана Эльзы" для которого нарисовали мультфильм. Режиссер, сценаристка и художница Оксана Курмаз создала невероятные образы! Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями, - рассказал Вакарчук.

Автором мультфильма стала Оксана Курмаз, а автором слов и музыки – Святослав Вакарчук.

В клипе влюбленные котики играют и рисуют, пьют вино, проводят время вместе, и "летают в небе". Для них играет некая рок-группа из пяти симпатичных, но мрачноватых (особенно Денис Глинин) котиков. Но потом парочка ссорится, первый котик остается сначала в метафизическом, а потом и фактическом одиночестве и начинает скучать без своей половинки - настолько, что полностью теряет цвет. Так могла бы выглядеть лирическая героиня песни "А Whiter shade of pale" группы Procol Harum, если бы в 60-е снимали клипы с котиками.

Второму котику в офисе снится странный сон, после которого он бежит домой к своей половинке и раскрашивает ее вручную. В конце котики пьют звездный эликсир вечности на брудершафт прямо из Млечного пути (Мастер и Маргарита? Ромео и Джульетта?) и яркой кометой сливаются с Универсумом, оставляя легкие нотки послевкусия, схожие с клипом Alphaville - Forever Young.

Песня войдет в новый альбом "Океана Эльзы". Услышать ее вживую, по прогнозам Святослава Вакарчука, можно будет во время большого тура группы в 2022 году.

"Без тебе мене нема" - уже вторая премьера "Океана Ельзи" после возвращения Вакарчука из нетворческой командировки в Раду. Первый клип на песню "Тримай" был представлен в декабре. Но и раньше группа не бездельничала: сразу после Дня Независимости-2020 была представлена песня "Коли ми станем собою".

Раньше лидер ОЕ признался, что первый клип его нового сайд-проекта "Оранжерея" (который весной отправится на гастроли по Украине), снятый в ноябре 2020-го, спродюсирована его дочь Диана. А в новогоднюю ночь Святослав Вакарчук рассказал поучительную историю про добро, зло и слитый в сеть номер телефона.

Также сообщалось, что в Киеве умер знаменитый украинский врач, учивший владеть голосом Ротару, Повалий и Вакарчука.

Десь там, де нас нема

В минулому житті

Я міг би жити там

(Там, там, там, тіки там, там, тіки там)

У власній простоті

Але з'явилась ти

Назавжди, мов на мить

І вже моя душа, мов у вогні кричить

Чуєш?



Без тебе мене нема

Без тебе мене нема

Без тебе холодна ніч

І літо немов зима

Я знаю все буде добре

Історія не нова

Та зараз ти не зі мною

А без тебе мене нема



Я міг би стати всім

Блаженним чи пустим

Я ліз би по горбам

У свій Єрусалим

Але з'явилась ти

На мить, мов назавжди

І хриплий голос мій

Кричить тобі не йди



Чуєш?



Без тебе мене нема

Без тебе мене нема

Без тебе холодна ніч

І літо немов зима

Я знаю все буде добре

Історія не нова

Та зараз ти не зі мною

А без тебе мене нема

Без тебе мене нема

Без тебе мене нема

Без тебе холодна ніч

І літо немов зима

Я знаю все буде добре

Та поки це лиш слова

Бо зараз ти не зі мною

А без тебе мене нема