Умер обладатель 23 премий Грэмми джазмен Чик Кориа

Джазовый пианист Чик Кориа, один из основоположников джаз-рока и многократный обладатель премии Грэмми, скончался 9 февраля. Сообщение об этом появилось вечером 11 февраля на официальной Фейсбук-странице музыканта.

- Мы с большой печалью сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет от редкой формы рака, которая была обнаружена совсем недавно, - сказано в сообщении.

В некрологе говорится, что на протяжении всей своей жизни и карьеры Чик наслаждался свободой и удовольствием создавать что-то новое. Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным в гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов.

- Хотя он был бы первым, кто сказал бы, что его музыка говорит больше, чем когда-либо могли бы слова, у него, тем не менее, было это послание для всех, кого он знал и любил, и для всех, кто любил его, - написала семья музыканта и опубликовала это послание.

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто на моем пути помогал поддерживать яркость музыкального огня. Я надеюсь, что те, кто хочет играть, писать, играть или что-то еще, сделают это. Если не для себя, то для всех нас. И дело не только в том, что миру нужно больше артистов, это еще и очень весело.

"И моим замечательным друзьям-музыкантам, которые были для меня как семья, пока я знал вас: для меня было благословением и честью учиться у всех вас и играть с ними. Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы дарить радость творчества везде, где я мог, и делать это со всеми артистами, которыми я так восхищаюсь - это было богатством моей жизни".

Чик Кориа - лауреат 23 премий Грэмми. Он начал профессиональную карьеру в 1960-х годах, играл в группе Майлза Дэвиса и участвовал в записи его знаковых альбомов In a silent way (1969) и Bitches Brew (1970). Среди самых известных проектов музыканта - Return to Forever, Elektric Band и дуэт с вибрафонистом Гэри Бертоном.

Чик Кориа - знаковая фигура среди джазовых пианистов последних десятилетий Его называют основоположником джаз-рока, чьи музыкальные эксперименты не знают границ.