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Музыка
Новости музыки
6 февраля 21, 12:19
Cardi B презентовала новый клип (ВИДЕО)
Cardi B
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Американская певица Cardi B 5 февраля представила новый зажигательный и яркий клип на песню Up.
Официальное видео появилось на YouTube-канале исполнительницы.

В видео артистка появляется на кладбище в сексуальном траурном наряде на фоне надгробия с надписью RIP 2020 ("Покойся с миром, 2020" - ред.).

Интересно, что музыкальное видео, которое просмотрело уже более 2 миллионов пользователей,  для Cardi B поставила украинский клипмейкер, режиссер и стилист Таня Муиньо. Также над клипом работал украинский оператор Никита Кузьменко.

Таня Муиньо чаще всего работает с украинскими звездами - MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss и другими.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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