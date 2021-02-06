Cardi B презентовала новый клип (ВИДЕО)

Официальное видео появилось на YouTube-канале исполнительницы.





В видео артистка появляется на кладбище в сексуальном траурном наряде на фоне надгробия с надписью RIP 2020 ("Покойся с миром, 2020" - ред.).





Интересно, что музыкальное видео, которое просмотрело уже более 2 миллионов пользователей, для Cardi B поставила украинский клипмейкер, режиссер и стилист Таня Муиньо. Также над клипом работал украинский оператор Никита Кузьменко.





Таня Муиньо чаще всего работает с украинскими звездами - MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss и другими.



