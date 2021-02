В него вошло 18 композиций, среди которых «Blinding Lights», «In Your Eyes», «Can’t Feel My Face», «Starboy», «Heartless», «Die For You», «Love Me Harder», «Wicked Games» и другие песни разных лет.





InterMedia напоминает: о том, что Weeknd выступит на Супербоуле 7 февраля 2021 года, стало известно еще в ноябре. В следующем же году артист собрался в мировой тур.