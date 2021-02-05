Foo Fighters выпустили альбом «Medicine At Midnight»

В пластинку вошло девять композиций. Продюсерами релиза выступили сами музыканты и Грег Кёрстин.





InterMedia напоминает: в честь выхода альбома участники Foo Fighters выступят кураторами новой временной радиостанции, которая будет доступна на 105-м канале вещательной компании SiriusXM с 3 февраля по 4 апреля 2021 года. Помимо специальных трансляций, посвящённых новому альбому команды, на станции Foo Fighters Radio можно будет услышать демо-версии разных песен группы и редкие записи, а также узнать истории создания некоторых её хитов.



