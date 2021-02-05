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Музыка
Новости музыки
5 февраля 21, 12:39
Foo Fighters выпустили альбом «Medicine At Midnight»
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Премьера нового альбома Foo Fighters «Medicine At Midnight» состоялась на стриминговых сервисах 5 февраля 2021 года.
В пластинку вошло девять композиций. Продюсерами релиза выступили сами музыканты и Грег Кёрстин.

InterMedia напоминает: в честь выхода альбома участники Foo Fighters выступят кураторами новой временной радиостанции, которая будет доступна на 105-м канале вещательной компании SiriusXM с 3 февраля по 4 апреля 2021 года. Помимо специальных трансляций, посвящённых новому альбому команды, на станции Foo Fighters Radio можно будет услышать демо-версии разных песен группы и редкие записи, а также узнать истории создания некоторых её хитов.


Источник: https://www.google.com/
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