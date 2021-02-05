Ариана Гранде попала в Книгу рекордов Гиннесса

Успех ей принес новый альбом Positions. Его релизы достигали первой строчки Billboard Hot 100 пять раз за дебютную неделю. Этот рекорд официально зарегистрировала Книга рекордов Гиннесса.





Среди других ее хитов, возглавляющих чарты, — «thank u, next», «7 Ring», «Stuck with U» и «Rain on Me».





За 8 лет карьеры Ариана Гранде установила уже 20 музыкальных рекордов и стала единственной певицей с такими достижениями.



