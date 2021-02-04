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Музыка
Новости музыки
4 февраля 21, 11:57
Евровидение-2021: как пройдет музыкальный конкурс
Евровидение-2021
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Сейчас организаторы «Евровидения» выбирают один из трех вариантов проведения шоу.
На днях организаторы традиционного песенного конкурса "Евровидение" сообщили — шоу однозначно изменит свой формат и в мае 2021 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте конкурса. Организаторы обещают, что "Евровидение" обязательно состоится. 

В отличие от 2020-го, когда одно из главных музыкальных событий года вообще не состоялось, в этом году конкурс обещают провести при любых условиях. Но, конечно, уменьшив масштабы, и делая все для защиты от коронавируса как артистов с командами, так и поклонников "Евровидения". 

На сегодня из четырех существующих сценариев организаторы оставили всего три. Вероятнее всего, что предпочтение отдадут варианту B — если карантинные требования из-за пандемии коронавируса внезапно не усилят через какие-то осложнения. 

"Мы очень надеемся, что сможем собраться в Роттердаме в мае, и сделаем все возможное, чтобы в ближайшие недели этого достичь. В условиях постоянно меняющейся ситуации мы не спешим, чтобы мы могли принять Евровидение самым лучшим и самым безопасным способом", — подчеркнул исполнительный директор конкурса Мартин Естердал. 

Организаторы "Евровидения" заявляют: приоритетом является не только безопасность всех участников шоу, а еще и необходимость вернуть людям праздник, к которому все так привыкли. Как же может быть организован конкурс песни в 2021 году? Скорее всего, певцы из разных стран все же приедут в Нидерланды, чтобы выступить на главной сцене "Евровидения". Артисты, которые по определенным причинам не смогут присутствовать в Роттердаме, представят свою песню в режиме онлайн. Придется соблюдать строгие правила социального дистанцирования и другие карантинные ограничения. Количество "живой" аудитории будет значительно ограничено, а в случае необходимости — она и вовсе вся перенесется исключительно в онлайн-просмотр. Таков уже упомянутый вариант B. Сценарий C не предусматривает пребывания исполнителей в Нидерландах, на главной сцене находились бы только ведущие и артисты, которые "заполняют паузы" между выступлениями. Представители стран-участниц должны выступать в прямом эфире, исходя из собственных возможностей. Вопрос с аудиторией решался бы аналогично плану B. Если организаторам придется принять во внимание четвертый вариант, то нас ждет абсолютно закрытое "Евровидение". Никакой аудитории, никаких приездов артистов и т.д. — только выступления участников в режиме онлайн. Конечно, каждый из своей страны. 

Стоит отметить, что все сценарии проведения "Евровидения" предусматривают проведение девяти шоу (репетиции, два полуфинала и финал). 

65-й песенный конкурс собираются провести, как положено, в мае — 18, 20 и 22 числа.

Источник: https://society.comments.ua/


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