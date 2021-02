Билли Айлиш готовит новый альбом

Во время сессии общения с поклонниками в инстаграме артистка, отвечая на вопрос, сколько треков будет на её следующей пластинке, показала чёрную страничку с числами от одного до шестнадцати. Никаких других подробностей об альбоме пока не известно; ранее в интервью изданию Vanity Fair Билли рассказывала, что новые песни «звучат в точности так», как ей хочется.





InterMedia напоминает: дебютный альбом Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» вышел в 2019 году и сразу же попал на вершины многих чартов, а затем получил множество наград, в том числе «Грэмми». После этого артистка выпустила несколько синглов, в том числе «Everything I Wanted», «My Future» и «Therefore I Am», а также записала заглавную тему для новой части «Бонда» и дуэт с Розалией для сериала «Эйфория».