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Музыка
Новости музыки
3 февраля 21, 12:13
Билли Айлиш готовит новый альбом
Билли Айлиш
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Билли Айлиш намекнула, что работа над новым альбомом идёт полным ходом.
Во время сессии общения с поклонниками в инстаграме артистка, отвечая на вопрос, сколько треков будет на её следующей пластинке, показала чёрную страничку с числами от одного до шестнадцати. Никаких других подробностей об альбоме пока не известно; ранее в интервью изданию Vanity Fair Билли рассказывала, что новые песни «звучат в точности так», как ей хочется.

InterMedia напоминает: дебютный альбом Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» вышел в 2019 году и сразу же попал на вершины многих чартов, а затем получил множество наград, в том числе «Грэмми». После этого артистка выпустила несколько синглов, в том числе «Everything I Wanted», «My Future» и «Therefore I Am», а также записала заглавную тему для новой части «Бонда» и дуэт с Розалией для сериала «Эйфория».

Источник: https://www.intermedia.ru/
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