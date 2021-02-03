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Музыка
Новости музыки
3 февраля 21, 12:06
MOLFAR покорил сеть треком "Алхимия"
MOLFAR
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Дебютный трек молодого исполнителя уже успел завоевать свое место в популярных чартах.
В мир вышел дебютный сингл нового украинского исполнителя MOLFAR. "Алхимия" — первая ласточка на творческом пути молодого артиста.

MOLFAR — современный музыкальный проект, который исполняет музыку в стиле trap и альтернативный поп с вкраплением чисто украинских мотивов. Этот проект является уникальным на музыкальном украинском рынке и не имеет украинских аналогов.

Мне очень нравится этот стиль музыки, я его всегда слушал, но хотел привнести в него что то чисто наше, украинское. А почему именно MOLFAR? Потому, что я себя так чувствую внутри, чувствую связь с природой и то, что могу изменить мир к лучшему своей музыкой. Хочу, чтобы моя музыка лечила сердце и душу, и говорила о любви,
рассказывает MOLFAR.

Трек "Алхимия", как и другие свои композиции, которые в скором времени планирует выпустить MOLFAR записаны на столичной студии ISTOK. Дебютный релиз музыканта рассказывает о глубинных чувствах, о той самой сверхъестественной "химии", которая происходит между двумя людьми, между двумя душами, которые являются родственными. Вот, что про композицию "Алхимия" говорит сам артист:

"Ахимия" — это песня про поиск и осознание того, что часто мы ищем совсем не то, что нам нужно. Но это хорошо, потому что людям свойственно ошибаться, совершать неправильные действия, набираться опыта и в конечном результате приходить к тому, что все это было на благо. О любви говорят глаза! У каждого они свои. Стоит раз в них засмотреться и начинаешь понимать то, что наконец-то ты нашел то, что искал. Потому, что между вами есть алхимия!


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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