Тони Беннетт записал новый альбом с Леди Гагой

Об этом стало известно 1 февраля, когда семья 94-летнего исполнителя дала большое интервью журналу AARP. Они рассказали, что еще в 2016 году у Тони была диагностирована болезнь Альцгеймера, которая продолжает медленно, но верно прогрессировать. По словам его жены Сьюзен, Беннетт пока еще узнает родных, но иногда забывает, где он находится и что происходит вокруг. При этом физически он чувствует себя хорошо. По словам лечащих врачей, несмотря на нарушения некоторых когнитивных функций, многие области мозга Тони пока еще функционируют нормально, но пандемия на нем отразилась не лучшим образом, так как он не мог петь и выступать.





- Его память до пандемии была намного лучше, - говорит невролог Гаятри Деви. - И он не одинок. На многих моих пациентов негативно влияет изоляция, неспособность делать то, что для них важно. Для такого человека, как Тони Беннетт, было очень важно то, что он получает от выступлений.





Вместо публичных выступлений Беннетт продолжает репетировать наедине со своим давним пианистом Ли Мусикером и надеется еще выйти на сцену.





Новый альбом с Леди Гагой они начали записывать на студии Electric Lady в Нью-Йорке, предположительно, еще в 2018 году, когда болезнь уже прогрессировала. На видеофайлах, которые оказались в распоряжении издания, заметно, что Тони запись дается нелегко, а Леди Гага очень за него переживает. Свой первый альбом дуэтов «Cheek to Cheek» они выпустили в 2014 году, и он принес им премию «Грэмми».



