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2 февраля 21, 12:20
Вышел плейлист к 44-летию Шакиры
Шакира
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Плейлист к дню рождения певицы Шакиры, которой 2 февраля 2021 года исполнилось 44 года, опубликован на Яндекс.Музыке.
В сборник «Лучшее: Shakira» по традиции вошли 20 самых популярных песен среди пользователей сервиса. 

В их числе — «Whenever, Wherever», дуэт с Бейонсе «Beautiful Liar», «Hips Don't Lie», «La Tortura» и другие хиты.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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