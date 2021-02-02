Музыка Новости музыки
2 февраля 21, 12:20
Вышел плейлист к 44-летию Шакиры
В их числе — «Whenever, Wherever», дуэт с Бейонсе «Beautiful Liar», «Hips Don't Lie», «La Tortura» и другие хиты.
Источник: https://www.intermedia.ru/
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Музыка Новости музыки
2 февраля 21, 12:20
Вышел плейлист к 44-летию Шакиры
В их числе — «Whenever, Wherever», дуэт с Бейонсе «Beautiful Liar», «Hips Don't Lie», «La Tortura» и другие хиты.
Источник: https://www.intermedia.ru/
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