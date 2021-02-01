Музыка Новости музыки
1 февраля 21, 11:59
Селена Гомес выпустила клип на песню Baila Conmigo
Селена Гомес презентовала клип на песню Baila Conmigo, записанную с пуэрториканским рэпером Rauw Alejandro.
Также певица анонсировала выход нового мини-альбома Revelacion. В трек-лист войдут семь песен, в том числе представленная ранее испаноязычная песня De Una Vez. Релиз состоится 12 марта 2021 года.
Режиссером видео выступил Фернандо Ногари. Герои клипа танцуют на берегу океана и наслаждаются закатным солнцем.
Источник: https://112.ua/