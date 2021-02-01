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Музыка
Новости музыки
1 февраля 21, 11:59
Селена Гомес выпустила клип на песню Baila Conmigo
Селена Гомес
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Режиссером видео выступил Фернандо Ногари.
Селена Гомес презентовала клип на песню Baila Conmigo, записанную с пуэрториканским рэпером Rauw Alejandro.

Также певица анонсировала выход нового мини-альбома Revelacion. В трек-лист войдут семь песен, в том числе представленная ранее испаноязычная песня De Una Vez. Релиз состоится 12 марта 2021 года.

Режиссером видео выступил Фернандо Ногари. Герои клипа танцуют на берегу океана и наслаждаются закатным солнцем.


Источник: https://112.ua/
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