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Музыка
Новости музыки
1 февраля 21, 11:54
Фестиваль Coachella отменили уже в третий раз
Coachella
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Событие должно было состояться в апреле, но его отменили из-за пандемии.
Один из крупнейших музыкальных фестивалей мира Coachella, который должен был пройти в Калифорнии в апреле, отменили уже в третий раз. Как сообщает Reuters, такое решение приняли местные органы здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

Отменили также Stagecoach Country Music Festival, который тоже должен был пройти в апреле. Таким образом власти хотят избежать распространения коронавируса.

На фестиваль Coachella обычно собирается около полумиллиона фанатов со всего мира. Изначально событие было запланировано на апрель 2020 года, затем его перенесли на октябрь, а после – снова на апрель.

Источник: https://zn.ua/
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