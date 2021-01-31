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Музыка
Новости музыки
31 января 21, 13:15
Артем Пивоваров презентовал сингл на французском языке
Артем Пивоваров
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Украинский артист и саундпродюсер Артем Пивоваров презентовал свой хит «Дежавю» на французской языке. Этот сингл будет доступен для скачивания во всем мире под именем Pivovarov.
«Pivovarov — это поиск и открытие новых возможностей творчества и музыки. Проект, в рамках которого мы хотим показать, что музыка не знает границ», — поделился Артем Пивоваров.

Первым синглом на французском языке стал хит «Дежавю». Впервые часть этого трека прозвучала в тематическом видео во французском стиле, которое было посвящено 8 миллионам просмотров на клипе-сплите «Дежавю/Позови». Сейчас эта видеоработа уже собрала 16 миллионов просмотров.

В основе лирик-видео, которое вышло вместе с треком, лежит сам клип артиста, построенный на цикличности движения танцоров и барабанщиков, что подчеркивает состояние «дежавю».

«После выхода тематического видео во французском стиле мы начали получать много позитивных комментариев не только от наших стихийных слушателей, но и от франкоговорящего населения. Они писали о том, что им нравится песня и они удивлены, что не слышат акцента, учитывая тот факт, что артист из СНГ. Мне приятно осознавать то, что музыка не имеет границ. Мне нравятся эксперименты. Я вижу в этом развитие себя и музыки в целом. Поэтому мы с командой приняли решение привлечь преподавателя для помощи в переводе, адаптации текста и занятий для улучшения произношения, чтобы написать полную версию песни. Если моя музыка откликнется в сердцах слушателей из других стран и континентов, я буду счастлив делиться ею и дальше», — рассказал артист.



Источник: https://newsyou.info/
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