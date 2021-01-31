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Музыка
Новости музыки
31 января 21, 13:03
Джамала и Руслан Квинта будут выбирать песню на Евровидение
жюри
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В 2021 году на международном песенном конкурсе Украину будет представлять группа Go_A, которая одержала победу на Национальном отборе 2020.
На официальной странице в Instagram представили состав жюри, которое будет выбирать песню, представляющую Украину на конкурсе. Оценивать новые работы претендентов от нашей страны будут специалисты музыкальной сферы — украинские звезды и авторитетные эксперты.

Жюри определит какая песня будет звучать на Евровидении-2021, а Go_A представят не менее двух песен для отбора. Композиция, которая наберет наибольшее количество баллов жюри, станет победительницей отбора! Результаты будут объявлены до 10 марта!
говорится в заявлении.

Состав жюри на выбор песни на «Евровидение-2021»:

Джамала — певица, победительница «Евровидения-2016»;
Евгений Филатов — солист группы The Maneken, продюсер;
Руслан Квинта — музыкальный продюсер, композитор;
Ярослав Лодыгин — член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;
Дмитрий Хоркин — член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.

В комментариях поклонники конкурса выразили негодование составом жюри, а также, почему композицию будут выбирать звезды, а не народ:

«Состав жюри просто ужас»;
«Тина (Кароль — ред.), Данилко, Дроздов — лучший состав»;
«Где Данилко?»;
«Дайте людям повлиять, пожалуйста»;
«А где Тина Кароль и голосование для людей?»;
«Только жюри? А на мнение народа все равно?»
«Почему только жюри выбирает, а от зрителей ничего не зависит? Просто тупость».

Источник: https://newsyou.info/
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