Джамала и Руслан Квинта будут выбирать песню на Евровидение

На официальной странице в Instagram представили состав жюри, которое будет выбирать песню, представляющую Украину на конкурсе. Оценивать новые работы претендентов от нашей страны будут специалисты музыкальной сферы — украинские звезды и авторитетные эксперты.





Жюри определит какая песня будет звучать на Евровидении-2021, а Go_A представят не менее двух песен для отбора. Композиция, которая наберет наибольшее количество баллов жюри, станет победительницей отбора! Результаты будут объявлены до 10 марта!

говорится в заявлении.





Состав жюри на выбор песни на «Евровидение-2021»:





Джамала — певица, победительница «Евровидения-2016»;

Евгений Филатов — солист группы The Maneken, продюсер;

Руслан Квинта — музыкальный продюсер, композитор;

Ярослав Лодыгин — член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;

Дмитрий Хоркин — член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.





В комментариях поклонники конкурса выразили негодование составом жюри, а также, почему композицию будут выбирать звезды, а не народ:





«Состав жюри просто ужас»;

«Тина (Кароль — ред.), Данилко, Дроздов — лучший состав»;

«Где Данилко?»;

«Дайте людям повлиять, пожалуйста»;

«А где Тина Кароль и голосование для людей?»;

«Только жюри? А на мнение народа все равно?»

«Почему только жюри выбирает, а от зрителей ничего не зависит? Просто тупость».



