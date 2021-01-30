Крупнейший музыкальный фестиваль мира снова отменен

Один из крупнейших музыкальных фестивалей мира Коачелла не состоится второй год подряд из-за коронавируса. Об этом сообщил представитель системы здравоохранения округа Риверсайд в штате Калифорния Кэмерон Кайзер в Twitter.





Накануне он подписал приказ об отмене фестиваля, который был запланирован на апрель.





“Мы с нетерпением ждем, когда мероприятия смогут снова проводиться”, – отметил Кайзер. В прошлом году фестиваль не состоялся впервые за 20 лет. Тогда его решили перенести на 2021 год.





Как известно, из-за пандемии в прошлом году массово отменяли различные фестивали и мероприятия. 2020 год стал худшим в истории для мирового туризма. Количество международных поездок снизилось на 74%, а потери сферы туризма составили 1,3 трлн долларов.



