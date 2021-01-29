Настя Каменских выпустила трогательный клип

Исполнительница решила посвятить выход песни своему отцу Алексею Иосифовичу, о смерти которого стало известно 25 января, хотя изначально планировала посвятить новинку празднику Всех влюбленных.





«Папа ждал это видео, потому что в нем снималась мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру», — написала Настя в своем Instagram.





Автором слов и музыки стала сама Настя и ее муж Алексей Потапенко.





«Почуття» — это ода любви, а любовь — это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию. Надеюсь, что это видео вам напомнит все самые счастливые моменты вашей жизни», — анонсировала выход клипа Каменских на своей странице в Instagram.



