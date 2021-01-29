Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.11
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
29 января 21, 14:07
Настя Каменских выпустила трогательный клип
клип
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила клип на песню «Почуття».
Исполнительница решила посвятить выход песни своему отцу Алексею Иосифовичу, о смерти которого стало известно 25 января, хотя изначально планировала посвятить новинку празднику Всех влюбленных.

«Папа ждал это видео, потому что в нем снималась мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру», — написала Настя в своем Instagram.

Автором слов и музыки стала сама Настя и ее муж Алексей Потапенко.

«Почуття» — это ода любви, а любовь — это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию. Надеюсь, что это видео вам напомнит все самые счастливые моменты вашей жизни», — анонсировала выход клипа Каменских на своей странице в Instagram.


Источник: https://likein.ua/
Ещё по теме:
Клип Бузовой и Шнурова наткнулся на волну критики (ВИДЕО)
Эпатажная Алина Тим представила видео "Музыка вечна"
Селена Гомес запела на испанском и представила новый клип
Дженнифер Лопес отрастила крылья для нового клипа (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Группа Latexfauna презентовала клип на песню Arktikа
Лента новостей