Группа Latexfauna презентовала клип на песню Arktikа

Песня рассказывает историю об ученом, который потерпел катастрофу во время экспедиции на Аляске. Его с помощью собак и магии спасает тамошний шаман, представитель коренного народа Америки, и лирический герой возвращается домой.





Latexfauna – группа, выступающая в жанре дрим-поп. Одна из ее особенностей – использование в текстах суржика. Коллектив начинался как студенческое увлечение, но сейчас это успешный проект, занимающий верхние строчки чартов.



