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29 января 21, 13:55
Группа Latexfauna презентовала клип на песню Arktikа
Киевская группа Latexfauna
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Киевская группа Latexfauna ранее выпустила новую песню Kosatka, а сейчас презентовала клип на сингл Arktika.
Песня рассказывает историю об ученом, который потерпел катастрофу во время экспедиции на Аляске. Его с помощью собак и магии спасает тамошний шаман, представитель коренного народа Америки, и лирический герой возвращается домой.

Latexfauna – группа, выступающая в жанре дрим-поп. Одна из ее особенностей – использование в текстах суржика. Коллектив начинался как студенческое увлечение, но сейчас это успешный проект, занимающий верхние строчки чартов. 


Источник: https://112.ua/
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