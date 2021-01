FKA Twigs станцевала в новом клипе (ВИДЕО)

Как сообщает Rolling Stone, композиция родилась из трека Headie One и Fred Again «Judge Me (Interlude)», выпущенного на их микстейпе 2020 года «Gang».





В клипе на песню «Don't Judge Me» FKA Twigs танцует в полупустой комнате, а Headie One бродит по улице, при этом оба артиста периодически словно натыкаются на невидимые преграды; также в видео присутствуют кадры с арт-инсталляцией Кары Уокер Fons Americanus. Режиссёром ролика выступил Эммануэль Аджей, ранее снявший для Бейонсе фильм «Black Is King».





Парой дней ранее Талия Барнетт (настоящее имя FKA Twigs) появилась в подкасте Луи Теру, где призналась, что в то время, пока она встречалась с Робертом Паттинсоном – с 2014 по 2017 годы – ей приходилось читать и выслушивать от поклонниц актёра весьма неприятные вещи.





- Меня обзывали самыми оскорбительными, грубыми и ужасными словами в мире, – рассказала артистка. – Для фанаток он был белым Прекрасным Принцем, и они считали, что ему следует встречаться с какой-нибудь светлокожей блондинкой.





Талия также призналась, что из-за хейтеров она начала сама ненавидеть собственную внешность и что вся эта травля очень сильно отразилась на её психологическом здоровье.