Филипп Киркоров едет на "Евровидение-2021"

Филипп Киркоров, который купил песню у Артема Пивоварова, представит Молдову на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". О том, что певец едет покорять музыкальное мероприятие стало известно на его странице в Instagram.





На сцене артист выступит с певицей Натальей Гордиенко.





Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение–2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчёт,

поделился Филипп Киркоров.













Напомним, что на "Евровидении" артист появится не впервые. Ранее в 1995 году певец представлял на конкурсе Россию, заняв 17-е место. Потом же он посещал мероприятие с другими конкурсантами, своими друзями в роли наставника — Дмитрием Колдуном, Сергеем Лазаревым и Ани Лорак.





В этом году песенный конкурс состоится в Роттердаме и пройдет в традиционном формате, однако все зависит от эпидемиологической ситуации в мире.



