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28 января 21, 13:13
Филипп Киркоров едет на "Евровидение-2021"
Филипп Киркоров, который купил песню у Артема Пивоварова, представит Молдову на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". О том, что певец едет покорять музыкальное мероприятие стало известно на его странице в Instagram.
На сцене артист выступит с певицей Натальей Гордиенко.
Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение–2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчёт,
поделился Филипп Киркоров.
Напомним, что на "Евровидении" артист появится не впервые. Ранее в 1995 году певец представлял на конкурсе Россию, заняв 17-е место. Потом же он посещал мероприятие с другими конкурсантами, своими друзями в роли наставника — Дмитрием Колдуном, Сергеем Лазаревым и Ани Лорак.
В этом году песенный конкурс состоится в Роттердаме и пройдет в традиционном формате, однако все зависит от эпидемиологической ситуации в мире.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/