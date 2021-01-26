Главный музыкальный фестиваль Великобритании отменили

Об этом заявили его организаторы.





«Несмотря на наши усилия, стало понятно, что мы просто не сможем провести фестиваль в этом году. Нам очень жаль, что мы вас всех подвели», — заявили организаторы Майкл и Эмили Ивис.





Они отметили, что уже приобретенные билеты будут действительны в 2022 году.





«Мы благодарим вас за вашу невероятную постоянную поддержку и с нетерпением ждем лучших времен», — написали организаторы.





В 2020 году хедлайнерами Glastonbury должны были стать Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар. В этом году организаторы уже объявили, что в один из дней главную сцену возглавит Пол Маккартни. Фестиваль должен был состояться в июне.





Всемирно известный музыкальный фестиваль проходит на территории фермы Сомерсет, принадлежащей семье Ивис, на площади более 900 акров на юго-западе Англии.





В 2019 году мероприятие собрало 175 тысяч посетителей, на нем выступили в частности The Cure, Stormzy и The Killers.





Почему это важно?





Glastonbury, вероятно, наиболее известный фестиваль живой музыки в мире. Он был основан в 1970 году и ежегодно собирает самых известных британских и мировых звезд.





Как пишет CNN, решение об отмене мероприятия будет нервно воспринято всей музыкальной индустрией, которая все еще надеется вернуться к живым концертам в 2021 году.





Напомним, что с начала пандемии вся концертная индустрия мира, в том числе и Украины, находится в кризисе. Лето 2020 года прошло без больших музыкальных событий. Осенью единичные концерты начали проводить с ограничениями, но после начала второй волны пандемии все снова закрыли.





Сейчас организаторы крупных музыкальных фестивалей в Украине надеются провести их летом 2021 года.



