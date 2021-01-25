Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.15
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
25 января 21, 12:48
Новая песня Билли Айлиш (ВИДЕО)
Билли Айлиш
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица записала атмосферный саундтрек к сериалу "Эйфория".
Популярная американская певица Билли Айлиш и испанская исполнительница Розалия представили совместную песню под названием Lo Vas A Olvidar ("Ты ее забудешь"), которая стала саундтреком к специальному эпизоду подростковой драмы "Эйфория". Одну из главных ролей в сериале исполнила известная певица и актриса Зендая.

Продюсером сингла стал брат Билли - Финнеас О’Коннелл. В записи сингла также принял участие испанский музыкант El Guincho.

Видео на YouTube менее, чем за сутки просмотрело более 8 миллионов человек.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Майли Сайрус записала кавер на хит Билли Айлиш (Видео)
Тысячи каверов на хит Билли Айлиш объединили в один клип
Билли Айлиш в трейлере фильма о себе (ВИДЕО)
Одесская группа JULINOZA представила новый клип
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей