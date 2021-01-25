Новая песня Билли Айлиш (ВИДЕО)

Популярная американская певица Билли Айлиш и испанская исполнительница Розалия представили совместную песню под названием Lo Vas A Olvidar ("Ты ее забудешь"), которая стала саундтреком к специальному эпизоду подростковой драмы "Эйфория". Одну из главных ролей в сериале исполнила известная певица и актриса Зендая.





Продюсером сингла стал брат Билли - Финнеас О’Коннелл. В записи сингла также принял участие испанский музыкант El Guincho.





Видео на YouTube менее, чем за сутки просмотрело более 8 миллионов человек.



