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Музыка
Новости музыки
24 января 21, 13:48
Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни"
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Молдавский певец, исполнитель хита 2010 года Chica Bomb Дан Балан в последние годы обрел большую популярность в Украине.
В 2019 году артист присоединился к членам жюри украинского песенного проекта "Голос страны-9", где одержал победу вместе со своей подопечной Оксаной Мухой, с которой выпустил клип "Все пробачати", побивший рекорд на сервисе YouTube.

А в пятницу, 22 января, на официальном YouTube-канале исполнителя появился новый клип под названием "Дышат о любви", в съемках которого также приняла участие подопечная Балана в 10 сезоне "Голоса" - Индира Адильбаева под псевдонимом INDI.

В новом музыкальном видео исполнители оказываются в космосе на одной из планет. Балан играет творца, который вдыхает жизнь в "робота", которого на экране воплотила Индира.

Режиссером и продюсером стал сам артист.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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