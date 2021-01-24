Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни"

В 2019 году артист присоединился к членам жюри украинского песенного проекта "Голос страны-9", где одержал победу вместе со своей подопечной Оксаной Мухой, с которой выпустил клип "Все пробачати", побивший рекорд на сервисе YouTube.





А в пятницу, 22 января, на официальном YouTube-канале исполнителя появился новый клип под названием "Дышат о любви", в съемках которого также приняла участие подопечная Балана в 10 сезоне "Голоса" - Индира Адильбаева под псевдонимом INDI.





В новом музыкальном видео исполнители оказываются в космосе на одной из планет. Балан играет творца, который вдыхает жизнь в "робота", которого на экране воплотила Индира.





Режиссером и продюсером стал сам артист.



