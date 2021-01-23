Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.25
USD
28.14
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
23 января 21, 12:44
Зейн Малик снял комикс по мотивам своего нового альбома
комикс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьера клипов Зейна Малика «Calamity» и «Better» состоялась 21 января 2021 года.
Лаконичные анимационные видео исполнитель назвал «графическим романом по мотивам альбома «Nobody Is Listening»», релиз которого состоялся 15 ноября. В первом клипе можно увидеть две машины – белую и черную, мчащиеся по ночному шоссе, а во втором – разглядеть напряженных водителей авто (оба они похожи на Зейна) и понять, что один преследует другого с каким-то зловещими намерениями. 

Малик предложил фанатам почаще проверять социальные сети, чтобы увидеть продолжение комикса.



Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
Тейлор Свифт выпустила бонус-трек с нового альбома (Видео)
Альбом дня: Тейлор Свифт – «evermore»
Альбом дня: Пол Маккартни - «McCartney III»
Ринго Старр анонсировал новый мини-альбом «Zoom In»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинский рэпер Freel выпустил новый клип
Лента новостей