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Музыка
Новости музыки
23 января 21, 12:37
Украинский рэпер Freel выпустил новый клип
рэпер Freel
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Freel сбрасывает свою старую кожу: новый клип "Змія".
Этот трек — первый сингл с нового альбома исполнителя.

Автор инструментала в песне — украинский саундпродюсер Стас Черный, известный по сотрудничеству с Alyona Alyona, Jamala, Open Kids, LAUD, Kalush и др.

"Змія" — это размышления на важную для меня тему о том, что важнее — путь к цели или сам результат. Когда-то мы с “На Відміну Від”" остановились в шаге от цели, и теперь я планирую учесть все свои ошибки. С этой песни начинается мой личный 2 сезон, 2 альбом. Новый альбом — всегда как новая жизнь, и я оставляю позади прошлое, как змея оставляет свою кожу. В клипе есть главное сокровище моего детства — до сих пор работающая кассета 2003 года с саундтреком к фильму "8 mile", который упоминается в песне,
комментирует Фрил

Режиссером клипа стала Аннет Кочиш. Съемки проходили на территории инновационного парка Unit City и в диггер-баре Vinylotheka. В конце видео есть специальная "пасхалка" о следующих релизах и отрывок еще одной новой песни Фрила.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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